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Коновалов увидел прогресс в работе женской сборной по биатлону
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Коновалов увидел прогресс в работе женской сборной по биатлону 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов заявил, что хотел бы продолжить работу с командой в следующем сезоне.
«Сезон получился для нас очень сложным. Тут даже нельзя говорить «непростым», а именно очень сложным. Сколько было всего вокруг нашей сборной: допинговые разбирательства, то, что мы далеко не полным составом поехали на Олимпийские игры, к которым мы, конечно же, готовились.
Да, пока женская команда осталась в этом сезоне без подиумов. При этом у нас есть ряд неплохих моментов, на которых можно сосредоточиться и работать дальше. Я имею в виду, кто бы что не говорил, это внутренний микроклимат в команде. У нас нормальные, хорошие и рабочие отношения. Все девчонки отработали свои гонки на максимуме, отдали все силы для того, чтобы совершенствоваться и показать результат. А то, что не получилось, требует более глубокого и детального анализа, чтобы избежать этих ошибок.
Безусловно, [я вижу прогресс в работе женской сборной]. Плюс девчонкам непросто пережить частую смену тренеров. Только во внутренних беседах мы говорим, что нужно одну методику ввести и продолжать ее.
По всем нашим решениям я всегда старался советоваться с тренерским штабом, учитывать все нюансы и моменты. Оценку хорошей или нехорошей работе должны давать другие люди. Но себя мне сложно однозначно оценить. Безусловно, лучшей и высшей оценкой является результат, а его нет, значит, у меня что-то не получилось.
С нами заключают контракты на один год, и, естественно, по окончанию соглашения федерация вправе решать, продолжать сотрудничество или отказаться. Поэтому сейчас сложно что-то говорить. Ведь впереди у нас конференция, где будут утверждать итоги и избирать президента. Именно поэтому я так и сказал: либо я продолжу, либо кто-то другой продолжит», — приводит слова Коновалова «Р-Спорт».
«Хочу ли продолжить работу? Безусловно! Не только я, но и вся моя бригада абсолютно готова работать и отдавать себя полностью ради команды и результата», — добавил специалист.
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