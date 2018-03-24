Сергей Коновалов: Кайшева великолепно проводит сезон

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов высказался о прогрессе российской биатлонистки Ульяны Кайшевой.

«Ульяна Кайшева великолепно проводит сезон, — приводит «Р-Спорт» слова Коновалова. — Раньше за ней замечали такие моменты, что она на одной гонке могла выступить очень хорошо, а потом частично провалиться. Сейчас у нее появляются завидная стабильность и постоянство.

Притом она говорит, что это тяжело и непросто. Но она поняла, на каком уровне выступают другие спортсмены. Я думаю, что для нее это огромный опыт, и с этим багажом она сможет увереннее смотреть в будущее».

Напомним, на этапе Кубка мира в Холменколлене Кайшева дважды заняла восьмое место, что стало ее лучшим результатом в карьере.