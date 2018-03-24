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Сергей Коновалов: Кайшева великолепно проводит сезон
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Сергей Коновалов: Кайшева великолепно проводит сезон 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов высказался о прогрессе российской биатлонистки Ульяны Кайшевой.
«Ульяна Кайшева великолепно проводит сезон, — приводит «Р-Спорт» слова Коновалова. — Раньше за ней замечали такие моменты, что она на одной гонке могла выступить очень хорошо, а потом частично провалиться. Сейчас у нее появляются завидная стабильность и постоянство.
Притом она говорит, что это тяжело и непросто. Но она поняла, на каком уровне выступают другие спортсмены. Я думаю, что для нее это огромный опыт, и с этим багажом она сможет увереннее смотреть в будущее».
Напомним, на этапе Кубка мира в Холменколлене Кайшева дважды заняла восьмое место, что стало ее лучшим результатом в карьере.
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 Ещё 2 источника 
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