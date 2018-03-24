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«Тосно» сыграет с «Аланьяспором» на сборе в Турции
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«Тосно» сыграет с «Аланьяспором» на сборе в Турции 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Игра пройдет 24 марта.
«Тосно» ближайший матч в РФПЛ проведет со «Спартаком»: встреча 24-го тура пройдет в Москве 31 марта.
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