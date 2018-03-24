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«Тосно» в Турции сыграет с «Аланьяспором»
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«Тосно» в Турции сыграет с «Аланьяспором» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Тосно» на сборах в Турции проведет контрольный матч против местного «Аланьяспора», сообщает официальный сайт клуба.
За турецкую команду выступает полузащитник из Бразилии Франсиску Вандерсон, в активе которого несколько сезонов России в составе «Краснодара» и «Динамо», его соотечественник, защитник Велинтон, сыгравший 10 игр за владикавказскую «Аланию» и сербский защитник Дарко Лазич, знакомый российским болельщикам по выступлениям в махачкалинском «Анжи».
Поединок состоится 24 марта и начнется в 16:00 по мск.
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