«Тосно» в Турции сыграет с «Аланьяспором»

«Тосно» на сборах в Турции проведет контрольный матч против местного «Аланьяспора», сообщает официальный сайт клуба.

За турецкую команду выступает полузащитник из Бразилии Франсиску Вандерсон, в активе которого несколько сезонов России в составе «Краснодара» и «Динамо», его соотечественник, защитник Велинтон, сыгравший 10 игр за владикавказскую «Аланию» и сербский защитник Дарко Лазич , знакомый российским болельщикам по выступлениям в махачкалинском «Анжи».

Поединок состоится 24 марта и начнется в 16:00 по мск.