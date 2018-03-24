Ещё
Сергей Коновалов: «Акимовой мешают внутренние противоречия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Коновалов: «Акимовой мешают внутренние противоречия» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подчеркнул, что остается в хороших отношениях с биатлонисткой Татьяной Акимовой. Спортсменка после Олимпиады в Пхенчхане выступила с критикой тренерского штаба. После Игр она не приняла участия ни в одном из оставшихся трех этапов Кубка мира. Официальной причиной названа травма спортсменки.
— Конечно же, мы в этом сезоне намного большего ожидали от Татьяны Акимовой. Ведь Татьяна с начала сезона была одной из тех, кто в принципе являлся ведущей спортсменкой. И по результату прошлого сезона, и рейтингам хорошо смотрелась, но, к сожалению, какая-то ее внутренняя борьба не позволила должным образом отработать, как мы этого хотели. Естественно, ее этот результат тоже не устраивает. Повторюсь, внутренние противоречия не позволили ей хорошо выступать в этом сезоне.
— Вы отмечали существование хорошего микроклимата, но заявления Акимовой во время Игр в Пхенчхане о том, что тренеры не поддерживают с ней связь, удивили.
— В первую очередь хочу сказать, что это эмоции после непростой гонки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все мы люди. Это было сказано на эмоциях, а журналисты эту тему подхватили. Я хочу заверить, что мы с Татьяной в хороших отношениях. Да, были некоторые моменты непростые по сезону, когда каждый из нас отстаивал свою точку зрения, но это рабочие моменты, это нормально. Ведь в споре рождается истина. Конечно, мы старались оставаться на своем, но в какие-то моменты шли навстречу. Поэтому я бы не сказал, что у нас не складываются отношения. Это просто эмоции.
Хотелось бы Татьяну видеть в Тюмени, но она сильно заболела: температура и другие симптомы. Она сильно потеряла форму, и не было резона приглашать ее сюда. И она сама отказалась, заявив о понимании высокого уровня. Она сказала, что не хочет занимать чье-то место.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Амкар" может провести матчи с "Локомотивом" и "Рубином" в Хабаровске Правление Союза биатлонистов России планируется переименовать в исполком Во время матчей чемпионата мира тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой56
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян140
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение