Сергей Коновалов: «Акимовой мешают внутренние противоречия»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подчеркнул, что остается в хороших отношениях с биатлонисткой Татьяной Акимовой . Спортсменка после Олимпиады в Пхенчхане выступила с критикой тренерского штаба. После Игр она не приняла участия ни в одном из оставшихся трех этапов Кубка мира. Официальной причиной названа травма спортсменки.

— Конечно же, мы в этом сезоне намного большего ожидали от Татьяны Акимовой. Ведь Татьяна с начала сезона была одной из тех, кто в принципе являлся ведущей спортсменкой. И по результату прошлого сезона, и рейтингам хорошо смотрелась, но, к сожалению, какая-то ее внутренняя борьба не позволила должным образом отработать, как мы этого хотели. Естественно, ее этот результат тоже не устраивает. Повторюсь, внутренние противоречия не позволили ей хорошо выступать в этом сезоне.

— Вы отмечали существование хорошего микроклимата, но заявления Акимовой во время Игр в Пхенчхане о том, что тренеры не поддерживают с ней связь, удивили.

— В первую очередь хочу сказать, что это эмоции после непростой гонки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все мы люди. Это было сказано на эмоциях, а журналисты эту тему подхватили. Я хочу заверить, что мы с Татьяной в хороших отношениях. Да, были некоторые моменты непростые по сезону, когда каждый из нас отстаивал свою точку зрения, но это рабочие моменты, это нормально. Ведь в споре рождается истина. Конечно, мы старались оставаться на своем, но в какие-то моменты шли навстречу. Поэтому я бы не сказал, что у нас не складываются отношения. Это просто эмоции.

Хотелось бы Татьяну видеть в Тюмени, но она сильно заболела: температура и другие симптомы. Она сильно потеряла форму, и не было резона приглашать ее сюда. И она сама отказалась, заявив о понимании высокого уровня. Она сказала, что не хочет занимать чье-то место.