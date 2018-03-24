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Тихонов поддержал Драчева на выборах главы СБР и рассказал анекдот
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Тихонов поддержал Драчева на выборах главы СБР и рассказал анекдот 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов будет поддерживать кандидатуру Владимира Драчева на выборах нового президента Союза биатлонистов России (СБР). Слова Тихонова приводит ТАСС.
"Другие кандидаты? Еще рано. Один человек заявился — Драчев, я его буду поддерживать.
А вообще сегодняшняя ситуация мне напоминает старый анекдот. Паровоз шел-шел по тайге и встал. Стали бросать в топку уголь, но тот не двигается с места и все. Позвали старика, спрашивают: «Дед, объясни, в чем причина?». А он и отвечает: «Так вы весь пар в гудок выпустили», — отметил Тихонов.
Ранее сообщалось, что действующий глава СБР Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.
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