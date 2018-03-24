Тихонов поддержал Драчева на выборах главы СБР и рассказал анекдот

"Другие кандидаты? Еще рано. Один человек заявился — Драчев, я его буду поддерживать.

А вообще сегодняшняя ситуация мне напоминает старый анекдот. Паровоз шел-шел по тайге и встал. Стали бросать в топку уголь, но тот не двигается с места и все. Позвали старика, спрашивают: «Дед, объясни, в чем причина?». А он и отвечает: «Так вы весь пар в гудок выпустили», — отметил Тихонов.