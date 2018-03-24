Гамза: жаль, что русские до сих пор не смогли извиниться

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Гамза прокомментировал бойкот чешской сборной 9-го этапа Кубка мира, который проходит в Тюмени.

«Мне жаль, что русские до сих пор не смогли извиниться. Очевидно, что происходило, однако из-за юридических проволочек идут споры о том, что доказано, а что — нет.

Мне жаль, что такое отношение занял Мартен Фуркад, с которым я много общался, но это жизнь. Понимаю, что он хочет выиграть седьмой Кубок мира, что на кону большие деньги. Мы с самого начала выбрали эту позицию и не поменяем, даже если придётся чем-то пожертвовать.

Я сочувствую Веронике Витковой, занимавшей шестое место в Кубке мира, но когда рубят лес — летят щепки. Мы постараемся это ей компенсировать. Мы два года стояли на своём и не изменим позицию в будущем", — цитирует Гамзу Český Rozhlas.