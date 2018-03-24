На YouTube набирает популярность видео схватки белки и змеи

На YouTube набирает популярность ролик со схваткой белки и змеи.

В комментарии к видео указано, что оно было снято еще в середине сентября в американском городе Вирджиния-Бич.

На кадрах видно, как белка несколько раз нападает на крысиную змею. Автор ролика утверждает, что такое поведение зверька объясняется тем, что она хочет защитить свое потомство. Все дело в том, что на видео не попал момент, когда мама-белка самостоятельно достала змею из дупла.

Животные ужасы

Самые жуткие нападения зверей

Напомним, это уже не первая за месяц схватка животных, которая становится популярной в Сети.

Так, в начале марта в Интернете появились кадры из Индии, где произошла грандиозная битва медведя с тигром. Тигр напал на самку губача, когда она пришла с детенышем на водопой. Как и стоило ожидать, разъяренная мать одолела врага. Чтобы ретироваться, ему даже пришлось намочить лапы в реке.

А в конце февраля в приморском заповеднике два леопарда дракой отметили знакомство. В Приморье их привезли для продолжения рода. Как только животных выпустили из клеток, они тут же сцепились в клубок. И только после борьбы леопарды заинтересовались друг другом. Как говорят специалисты, такое яркое знакомство — вполне нормальное поведение для хищников. Сейчас они спокойно гуляют вместе.

А вот знакомство двух амурских тигров в зоопарке Копенгагена закончилось трагедией. Привезенный из Москвы тигр Мирон убил самку на глазах у посетителей. Они сообщили о нападении сотрудникам зоопарка, однако, когда те пришли, тигрица была уже мертва. Самому Мирону помощь ветеринаров не понадобилась: на его теле было лишь несколько царапин.

Мирон родился в Центре воспроизводства видов животных Московского зоопарка в 2014 году. В начале марта он был отправлен в Копенгаген в рамках Европейской программы по сохранению популяции амурских тигров в неволе.

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