Коутиньо: обязательно расскажу партнерам по «Барселоне» о сборной России

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал о впечатлениях от сборной России.

"Против этой команды непросто играть. Российские игроки сильно развиты физически и навязывают соответствующий футбол. В их стиле игры делается гораздо больше упора на борьбу, чем в бразильском. Надо быть к этому готовыми.

Но отмечу также, что сборная России обладает достаточно высоким уровнем техники, это настоящие профессионалы", — сказал Коутиньо.

Он добавил, что обязательно расскажет партнерам по «Барселоне» о команде России и стадионе «Лужники».

"И что ваша страна мне невероятно понравилась. Также обязательно скажу парням из «Барсы», что стадион, на котором пройдет финал чемпионата мира, очень красивый, и им нужно поскорее его увидеть", — отметил футболист.

Ранее Коутиньо рассказал про адаптацию к холодной российской погоде.