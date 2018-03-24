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Коутиньо: обязательно расскажу партнерам по «Барселоне» о сборной России
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Коутиньо: обязательно расскажу партнерам по «Барселоне» о сборной России 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал о впечатлениях от сборной России.
"Против этой команды непросто играть. Российские игроки сильно развиты физически и навязывают соответствующий футбол. В их стиле игры делается гораздо больше упора на борьбу, чем в бразильском. Надо быть к этому готовыми.
Но отмечу также, что сборная России обладает достаточно высоким уровнем техники, это настоящие профессионалы", — сказал Коутиньо.
Он добавил, что обязательно расскажет партнерам по «Барселоне» о команде России и стадионе «Лужники».
"И что ваша страна мне невероятно понравилась. Также обязательно скажу парням из «Барсы», что стадион, на котором пройдет финал чемпионата мира, очень красивый, и им нужно поскорее его увидеть", — отметил футболист.
Ранее Коутиньо рассказал про адаптацию к холодной российской погоде.
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