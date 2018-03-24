В Бурятии определились финалисты чемпионата России среди женщин 

В пятницу на чемпионате России по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ, определились финалисты. Решающие поединки пройдут в субботу, 24 марта. Начало — 12:00 мск, трансляция доступна на сайте Федерации бокса России и в нашей группе ВКонтакте. 48 кг Екатерина Пальцева (Московская/Мордовия) Екатерина Пинигина (Мордовия)
51 кг Светлана Солуянова (Москва/Ульяновская) Александра Кулешова (Челябинская)
54 кг Виктория Кулешова (Московская) Саяна Сагатаева (Хакасия)
57 кг Дарья Абрамова (Тульская) Людмила Воронцова (Бурятия)
60 кг Анастасия Белякова (Московская/Челябинская) Наталья Шадрина (Бурятия)
64 кг Ирина Автина (Челябинская) Екатерина Дынник (Кемеровская)
69 кг Наталия Сычугова (Москва) Ярослава Якушина (Московская/Дагестан)
75 кг Дарима Сандакова (Московская/Бурятия) Елена Гапешина (Севастополь)
81 кг Мария Уракова (Чукотский АО) Анна Гладких (Ставропольский)
+81 кг Анна Иванова (Краснодарский) Кристина Ткачева (Бурятия)