Две челябинки завоевали серебро чемпионата мира по танцам на пилоне

Почетное второе место заняли две танцовщицы на пилоне на чемпионате мира Pole Art Italy, который состоялся на прошлых выходных в Италии. Челябинки Элина Барбашина и Юлия Колупаева выступали в категории «дуэт» среди профессионалов. Девушки обошли соперниц из других стран и уступили золото только танцовщицам из Украины. 74.ru удалось пообщаться с одной из серебряных призерок крупнейшего соревнования по Pole Dance Элиной Барбашиной.

Элина Барбашина и Юлия Колупаева в перед Чемпионатом мира Pole Art Italy

Танцами на пилоне Элина занимается последние пять лет, но за плечами у нее — более 15 лет выступлений на сцене. Девушка с малых лет училась в цирковой школе в Южноуральске, затем какое-то время работала в Москве, а пять лет назад переехала в Челябинск и начала заниматься танцами на пилоне.

— На сегодняшний день Pole Art — это крупнейшие мировые соревнования по танцам на пилоне. Отбор на участие был, но мы с Юлей попали туда без отбора — нас просто пригласили, — рассказала нам Элина. — Мы выступали в дуэте, в категории «профессионалы». Вдвоем выступить сложнее, чем соло: важно чувствовать и знать своего партнера, полностью с ним синхронизироваться. В дуэте ошибки больше бросаются в глаза, чем в одиночном выступлении. Мне с Юлей очень повезло — она отличный человек, надежный партнер и прекрасная танцовщица.

Девушки показали отличное выступление и взяли второе место в категории «дуэт»

В жюри чемпионата заседали известные пианисты со всего мира, а также члены Общероссийской федерации танца на пилоне. Они оценивали технику исполнения танцевальных элементов, артистизм участников соревнования, а также общую эстетику номеров.

Элина признается: страха и неуверенности в себе перед выступления она не испытывала — просто потому что привыкла находиться на сцене. Но момент оглашения итогов был действительно волнительным.

— Это были наши первые международные соревнования, мы не знали, как именно нас оценит жюри, — объяснила Элина. — В целом результатом мы довольны. Теперь мы знаем свои слабые места и понимаем, над чем нужно работать. Pole Art — это ежегодные соревнования. В 2019 году они будут проходить в Сербии. Туда поедем уже за золотом.