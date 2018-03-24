Бадюков: «Магнитке» не хватило настырной игры лидеров, ОИ наложили отпечаток 

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал исход серии между «Ак Барсом» и «Металлургом». Казанский клуб выиграл в противостоянии со счётом 4-1.
«Казань сыграла более грамотно против лидеров «Магнитки» и рационально использовала своих. Она начинала хорошо и вела в счёте, играла по сопернику. Львиная доля голов была забита в контратаках. Никого в этом винить не нужно, но этот компонент у «Ак Барса» остаётся на высшем уровне, он — один из сильнейших в КХЛ. На мой взгляд, Секач, Ландер и Азеведу тащат за собой команду, остальные на их фоне начинают прибавлять. По динамике и движению они очень круто смотрятся, а техника у них есть.
«Металлургу» не хватило шайб в большинстве, на которые они рассчитывали. Я думаю, что техника была, и Казань много передач давала делать. Но в то же время у «Ак Барса» все дорабатывали назад. Гарипов более надёжно сыграл. А «Магнитке» не хватило более настырной игры от лидеров. После Олимпиады было видно, что Вольски и Мозякин не были такими свежими. Он сыграл бы лучше, если бы не был уставшим, Игры наложили свой отпечаток. Кошечкину тоже в этом компоненте чуть-чуть не хватило. От Эллисона тоже лучшей игры ждали. Олимпиада сказалась на лидерах «Металлурга»», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.