Бадюков: «Магнитке» не хватило настырной игры лидеров, ОИ наложили отпечаток

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал исход серии между «Ак Барсом» и «Металлургом». Казанский клуб выиграл в противостоянии со счётом 4-1.

«Казань сыграла более грамотно против лидеров «Магнитки» и рационально использовала своих. Она начинала хорошо и вела в счёте, играла по сопернику. Львиная доля голов была забита в контратаках. Никого в этом винить не нужно, но этот компонент у «Ак Барса» остаётся на высшем уровне, он — один из сильнейших в КХЛ. На мой взгляд, Секач, Ландер и Азеведу тащат за собой команду, остальные на их фоне начинают прибавлять. По динамике и движению они очень круто смотрятся, а техника у них есть.