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Жители Смоленской области благодарят сотрудника полиции за поддержку юных спортсменов
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Жители Смоленской области благодарят сотрудника полиции за поддержку юных спортсменов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по Смоленской области поступило письмо со словами благодарности в адрес начальника ОУР МО МВД России «Рославльский» Владимира Чиплакова.
«Хочу выразить благодарность от имени мам, чьи детки занимаются спортом в Рославле, начальнику уголовного розыска Чиплакову Владимиру Дмитриевичу, — говорится в письме. — Благодаря его поддержке спорта в городе, в частности вольной борьбы, наши дети стали с уважением относиться к полиции в целом. На ежегодных турнирах Владимир Дмитриевич вручает кубок «За волю к победе», и у наших спортсменов стремление заполучить его своими результатами становится целью, над которой они трудятся каждый день».
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