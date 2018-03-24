Жители Смоленской области благодарят сотрудника полиции за поддержку юных спортсменов

УМВД России по Смоленской области поступило письмо со словами благодарности в адрес начальника ОУР МО МВД России «Рославльский» Владимира Чиплакова.

«Хочу выразить благодарность от имени мам, чьи детки занимаются спортом в Рославле, начальнику уголовного розыска Чиплакову Владимиру Дмитриевичу, — говорится в письме. — Благодаря его поддержке спорта в городе, в частности вольной борьбы, наши дети стали с уважением относиться к полиции в целом. На ежегодных турнирах Владимир Дмитриевич вручает кубок «За волю к победе», и у наших спортсменов стремление заполучить его своими результатами становится целью, над которой они трудятся каждый день».