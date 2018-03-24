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Гиггз советует Бэйлу остаться в «Реале»
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Гиггз советует Бэйлу остаться в «Реале» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что вингер "Реала" Гарет Бэйл должен продолжить карьеру в Мадриде.
"У «Реала» есть аура победителей, которая присутствует всего у нескольких клубов планеты. Когда вы выступаете в подобных командах, то всегда можете рассчитывать на успех. Бэйл выиграл три розыгрыша Лиги чемпионов, выступая в Мадриде. Я бы посоветовал ему остаться в «Реале», — цитирует Гиггза Sky Sports.
Ранее стало известно, что Бэйл не желает переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за присутствия Жозе Моуринью.
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