Гиггз советует Бэйлу остаться в «Реале»

"У «Реала» есть аура победителей, которая присутствует всего у нескольких клубов планеты. Когда вы выступаете в подобных командах, то всегда можете рассчитывать на успех. Бэйл выиграл три розыгрыша Лиги чемпионов, выступая в Мадриде. Я бы посоветовал ему остаться в «Реале», — цитирует Гиггза Sky Sports.