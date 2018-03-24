Ещё
Брага: «Дзюба для сборной — как огни ВПП»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брага: «Дзюба для сборной — как огни ВПП» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о сборной России.
— По-моему, результаты товарищеских матчей неважны, но до чемпионата мира в России остается всего два с половиной месяца. У Черчесова не такой большой выбор кандидатов в сборную, однако, список участников мундиаля должен быть известен уже наполовину или даже больше — я думаю, что так оно и есть.
Согласен, что сборной требуется игрок типа Денисова, который хорошо поможет защите, самому слабому звену команды. С Денисовым, конечно, будет лучше, но это не значит, что вместе с ним придёт и победа на чемпионате мира. Всё равно в сборной сейчас нет таких звезд, как Широков и Аршавин, нет такой звёздной коллективной полузащиты, какой была Зырянов — Денисов — Семак. По-моему, сборная России на данный момент средняя команда, и если у неё низкий рейтинг, то это значит, что она действительно показывала в последнее время плохие результаты.
Смолов, Головин, Дзагоев, Черышев, Шатов не являются фактурными нападающими, поэтому ещё в атаку нужен габаритный центрфорвард, который может забивать и выполнять черновую работу. Я ничего не имею против Заболотного, но он не подходит, его уровень низкий. Это будет сумасшедшая ситуация, если на чемпионате мира сыграет он, а не Дзюба. В команду точно нужно вызывать Дзюбу, который для «самолёта» сборной — как огни взлётно-посадочной полосы. Он даёт шанс на более-менее удачную посадку, но, опять же, это не значит, что он обязательно выступит спасителем.
Страницу Микаэля Браги в Facebook можно посмотреть здесь.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Украина не сумела переиграть Саудовскую Аравию - а смогут ли наши? Червиченко: "Малафеев провалил трансферное окно, "Зенит" совершил бестолковые покупки" Джеррард, Фаулер, Тони и Алонсо сыграют в матче легенд "Ливерпуля" и "Баварии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву23
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой86
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ96
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Прочее
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение