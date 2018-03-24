Брага: «Дзюба для сборной — как огни ВПП»

— По-моему, результаты товарищеских матчей неважны, но до чемпионата мира в России остается всего два с половиной месяца. У Черчесова не такой большой выбор кандидатов в сборную, однако, список участников мундиаля должен быть известен уже наполовину или даже больше — я думаю, что так оно и есть.

Согласен, что сборной требуется игрок типа Денисова, который хорошо поможет защите, самому слабому звену команды. С Денисовым, конечно, будет лучше, но это не значит, что вместе с ним придёт и победа на чемпионате мира. Всё равно в сборной сейчас нет таких звезд, как Широков и Аршавин, нет такой звёздной коллективной полузащиты, какой была Зырянов — Денисов — Семак. По-моему, сборная России на данный момент средняя команда, и если у неё низкий рейтинг, то это значит, что она действительно показывала в последнее время плохие результаты.

Смолов, Головин, Дзагоев, Черышев, Шатов не являются фактурными нападающими, поэтому ещё в атаку нужен габаритный центрфорвард, который может забивать и выполнять черновую работу. Я ничего не имею против Заболотного, но он не подходит, его уровень низкий. Это будет сумасшедшая ситуация, если на чемпионате мира сыграет он, а не Дзюба. В команду точно нужно вызывать Дзюбу, который для «самолёта» сборной — как огни взлётно-посадочной полосы. Он даёт шанс на более-менее удачную посадку, но, опять же, это не значит, что он обязательно выступит спасителем.

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