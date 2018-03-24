Жителей Удмуртии попросили не возить с собой оружие в города-участники ЧМ-2018 по футболу

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии попросили не возить с собой оружие в города-участники ЧМ-2018 по футболу. Как сообщил замначальника Управления Росгвардии по Удмуртии-начальник ЦЛРР Андрей Илларионов , во время подготовки и проведения мирового первенства будут усилены меры безопасности.

В частности, согласно указу Президента России, оружие нельзя будет перевозить и провозить с 25 мая по 25 июля 2018 года. В противном случае пистолеты, ружья и патроны к ним правоохранители будут забирать у владельцев.

Отмечается, что под действие запрета попадут все города и регионы, в которых проводятся матчи между участниками ЧМ-2018 по футболу: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Волгоградская, Калининградская и Самарская области, а также в Краснодарский край.