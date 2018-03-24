Итоги дня в АХЛ: точный бросок Гурьянова, две результативные передачи Волкова 

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 10 матчей. Форвард «Техаса» Денис Гурьянов отметился голом во втором матче подряд, нападающий Александр Волков отдал две результативные передачи.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+-"Волков (н) А. Педан (з) Воробьёв (н) Фазлеев (н) Дыбленко (з) Коростелёв (н) Тренин (н) Костин (н) Гурьянов (н)«Сиракьюз» «Уилкс-Барри» «Лихай Вэлли» «Лихай Вэлли» «Бингемтон» «Лаваль» «Милуоки» «Сан-Антонио» «Техас»0+2 0 0+1 0 0 0+1 0+1 0+1 00 0 0 0 0 0 0 2 03 3 0 1 1 2 3 1 2+2 0 -1 -1 0 1 0 0 0