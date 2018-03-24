Итоги дня в АХЛ: точный бросок Гурьянова, две результативные передачи Волкова 

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Аналитики: Алексис Санчес не сумеет отличиться в матче Швеция — Чили

«Магнитке» нужны перемены, но проводить их не торопятся

Кечинов: России не надо бояться Бразилию, ставлю на ничью – 2:2, как в 1996 году