«Вы действительно думали, что я шучу? Готовьтесь!». Как Усэйн Болт рвётся в большой футбол

Один из величайших легкоатлетов в истории, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира завершил свою профессиональную карьеру в 30 лет. Еще в 2011 году Усэйн Болт в открытую заявлял, что после легкой атлетики хотел бы всерьез заняться футболом. Причем ни где-нибудь, а в "Манчестер Юнайтед" — в своем любимом клубе. С тех пор он еще ни раз сообщал, что действительно желает продолжить карьеру в футболе.

Безусловно, подобные заявления стали хорошим поводом для шуток и громких заголовков газет, но менее чем через год после завершения карьеры легкоатлета ямаец действительно активно занялся футболом. «Вы думали, я шучу? Вы действительно думали, что я шучу? Готовьтесь!», — взорвал медиапространство Болт в начале марта. Речь шла о тренировке/просмотре в «Боруссии» Дортмунд, по итогам которой Болт смог бы оценить свои силы: «Опыт в „Боруссии“ поможет понять, на что я могу рассчитывать в футбольной карьере. Если они скажут, что я хорош, но мне еще нужно немного потренироваться, я сделаю это».

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Приглашение Болта именно в «Боруссию» — не случайность и отнюдь не острая необходимость дортмундцев в новом вингере (именно на этой позиции себя видит ямаец). У них общий спонсор — Puma, генеральный директор которой [ Бьорн Гульден ] занимает высокую должность и в «Боруссии». Нет сомнений, что даже двухдневное пребывание Болта в немецком клубе пойдет на пользу всем сторонам. На открытую тренировку «шмелей» с участием Болта в пятницу утром пришло более 1,5 тысяч человек, а на клубном канале «Боруссии» в Youtube велась прямая трансляция, за которой следило около 470 тысяч человек. Очевидно, что карьере Болта в Дортмунде не состояться, однако агент спортсмена Рикки Симс уверяет, что у них на руках еще предложения от 12 других клубов, готовых пригласить спортсмена к себе на просмотр.

Интерес общественности и СМИ к Болту всегда был велик, а его попытки ворваться в футбол в 31 год — многократно увеличили внимание к ямайцу. После завершения карьеры спортсмена обычно все происходит наоборот, однако случай Усэйна Болта уникален. Были ли подобные примеры в современности, чтобы столь именитая личность из другого вида спорта становилась профессиональным футболистом, да еще в таком возрасте? «Возможно, мне влетит от него за то, что я сейчас скажу, но ему точно не заиграть в клубе уровня Лиги чемпионов. Думаю, если ему потренироваться в структуре клуба полгода, он смог бы заиграть на уровне первой или второй лиги. Не знаю, для него ли мокнуть вечерами на тренировочных полях ради этого, когда его жизнь уже удалась», — признается Рикки Симс. Сам же Болт считает совсем иначе: «Мы часто играем в футбол с друзьями, думаю, я на неплохом уровне. Конечно, мне не стать лучшим футболистом в мире, но на уровне Уэйна Руни я бы смог играть», — то ли в шутку, то ли всерьез сообщил Болт несколько месяцев назад.

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В конце февраля Усэйн Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом, имя которого обещал назвать лишь через сутки. Заинтриговал. Вскоре в соцсетях появилась фотография Болта в экипировке клуба «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Казалось, вот он первый профессиональный клуб ямайца и его затеи действительно серьезны, однако на деле вышло немного иначе. В итоге Болт объявил, что подписал контракт на участие в благотворительном матче ЮНИСЕФ , организованным английским певцом и актером Робби Уильямсом и телеведущим Джонатаном Уилксом, и сразу же призвал скупать билеты. Выступать ямаец будет за «Soccer Aid World XI», а матч пройдет 10 июня на «Олд Траффорд». Вступить на газон «театра мечты» он мог и раньше — осенью прошлого года Усэйн должен был принять участие в благотворительном матче звезд «МЮ» против «Барселоны», однако незадолго до встречи получил травму — разрыв сухожилий бедра.

Несмотря на недоумение публики, действительно ожидавшей подписания профессионального контракта ямайца с клубом, Болт нисколько не оттолкнул от себя общественность за столь дешевый ход. Интерес к спортсмену растет ежедневно, а это именно то, к чему и стремится Усэйн Болт. Его футбольный путь совсем короток, но уже оправдал затею — количество подписчиков в Instagram достигло 8,2 млн, а его фотографии в экипировке «Боруссиии» разлетаются еще быстрее его же фирменных забегов. На этом отношения Болта с футболом не заканчиваются — его персонаж уже создан в популярном спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018, где Болт разделяет компанию с легендами футбола.

"Я бы оценил себя на 7 из 10, — уверенно заявил Болт после тренировки в «Боруссии». — Я выглядел хорошо, пытался играть как профессионал, предоставлял возможности для остальных ребят. Мне бы хотелось продолжить тренироваться с ними, прогрессировать и, надеюсь, подписать контракт". Несмотря на забитый гол на тренировке и на эффектный проброс мяча между ног юному защитнику Дарио Скудери (в общем-то — вышло случайно), невозможно себе представить дальнейшую карьеру Болта в таком клубе. По окончании столь красивого мероприятия, после автограф-сессии футболистов с болельщиками и фотосъемок, наставник «шмелей» Петер Штёгер заявил, что Болту вряд ли удастся стать профессиональным футболистом: «Он находится в том возрасте, когда больше нет места развитию. Да, он понимает игру, у него есть талант, но ему не хватает опыта выступления в команде».

Вполне вероятно, что Болт продолжит и дальше разъезжать по различным клубам на просмотры, станет еще чаще давать свои комментарии касательно футбольных событий и общаться с популярными тренерами. На недавнем благотворительном матче дружбы Hublot он сыграл на одной площадке со многими легендами футбола, а также пересекся с Жозе Моуринью, который, по словам ямайца, обещал подумать над возможным приглашением Болта в «МЮ». Интересно! Его громкие и самоуверенные заявления все чаще походят на обычный пиар-ход. Чего стоит лишь сравнение с Лео: «Месси является безумно талантливым игроком. Я родился со скоростью и обладаю большим талантом, как Лионель».

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При всем уважении к достижениям Болта в легкой атлетике, его рвение в футбол — ничто иное, как попытки еще больше раскрутить свое имя и популярность. Нет сомнений, что он действительно любит футбол и видит себя в этом виде спорта, но о профессиональном выступлении за какой-либо клуб речи идти не может — Болта вполне устроит статус звезды на выставочных и рекламных матчах, где он бок о бок с легендарными футболистами будет устраивать шоу и позировать перед объективами камер. Он уже начал свою игру.

Денис ПОПОВИЧ