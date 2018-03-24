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EUROCONTROL издал свборник советов пилотам и диспетчерам как справиться с недосыпанием
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EUROCONTROL издал свборник советов пилотам и диспетчерам как справиться с недосыпанием 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Агентство EUROCONTROL опубликовало сборник рекомендаций «Fatigue and Sleep Management», посвященный проблеме сна и усталости среди лиц, работающих по скользящему графику. По замыслу его создателей, сборник должен помочь обнаружить первые признаки усталости среди пилотов и диспетчеров воздушного движения, а также дать советы как справиться с недосыпанием.
Для лиц, работающих по сменной системе, усталость и обеспечение достаточной продолжительности сна может стать вызовом, с которым трудно справиться. В связи с этим Eurocontrol подготовил издание, предлагающие им сведения и стратегию, которые можно применить в ежедневной жизни, чтобы лучше управлять своим режимом сна.
Пользуясь информацией, заключенной в документе, следует помнить, что некоторые предложения и советы могут показаться достаточно эксцентричными. Но при этом важно учесть, что все люди разные и то, что действует на одних может оказаться бесполезным для других. Полный текст документа на английском языке можно скачать здесь.
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