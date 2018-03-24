Бизнес-миссию организует Швеция в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

Вопросы организации шведской бизнес-миссии в период проведения матча Швеция — Южная Корея обсуждались в Нижнем Новгороде.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, обсуждение состоялось 20 марта во время встречи.о. директора департамента внешних связей областного правительства Владимира Прелова с делегацией шведского посльства во главе с советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном.

«Мы планируем программу визита представителей бизнес-сферы Швеции, заинтересованных в установлении контактов и налаживании сотрудничества с нижегородскими компаниями. Мы рассматриваем середину июня в качестве возможного времени визита представителей шведских деловых кругов», — рассказал Бьорн Кавальков-Хальварссон.

По его словам, уже собрана группа из ряда компаний, желающих посетить регион. В нее входят представители отрасли автомобилестроения, производители подшипников, крепежных систем, организации, занимающиеся переработкой отходов и производством биотоплива