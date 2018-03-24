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Бизнес-миссию организует Швеция в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018
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Бизнес-миссию организует Швеция в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Вопросы организации шведской бизнес-миссии в период проведения матча Швеция — Южная Корея обсуждались в Нижнем Новгороде.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, обсуждение состоялось 20 марта во время встречи.о. директора департамента внешних связей областного правительства Владимира Прелова с делегацией шведского посльства во главе с советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном.
«Мы планируем программу визита представителей бизнес-сферы Швеции, заинтересованных в установлении контактов и налаживании сотрудничества с нижегородскими компаниями. Мы рассматриваем середину июня в качестве возможного времени визита представителей шведских деловых кругов», — рассказал Бьорн Кавальков-Хальварссон.
По его словам, уже собрана группа из ряда компаний, желающих посетить регион. В нее входят представители отрасли автомобилестроения, производители подшипников, крепежных систем, организации, занимающиеся переработкой отходов и производством биотоплива
В рамках визита представители Швеции также посетили областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко, медицинская база которой будет использована в рамках чемпионата, и провели встречу с министром культуры Нижегородской области Сергеем Гориным по вопросам организации Дней шведской культуры в период проведения игр мирового первенства.
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