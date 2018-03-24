Снова будем уговаривать Александра Радулова приехать в сборную России? (видео)

Владимир Тарасенко пропустил два матча из-за травмы «верхней части тела». И вот вернулся в состав «Сент-Луиса», причем сразу забил гол.

Шайба случилась в самом начале третьего периода, при счете 2:1 в пользу «Блюз» — игра была против «Ванкувера». Гол получился хитреньким, когда Тарасенко подкрался к воротам «Кэнакс», а там как раз грубо ошиблись голкипер с защитником.

Это шайба №28 для Тарасенко в регулярном чемпионате. Ну что тут скажешь? За сезон до этого было 39 голов, за два сезона до — 40, а перед ним — 37. Резкий спад по статистике случился у Владимира, хотя впереди еще восемь матчей, и кое-что можно исправить.

Но понятно, что Тарасенко сейчас думает о другом. Его команда (87) всего в одном очке от зоны «уайлд-кард», откуда нужно выдавить «Колорадо» (88) или «Анахайм» с «Лос-Анджелесом» (89, на один матч больше). Невероятная развязка нас ждет. И вот именно в ней Владимир должен проявить себя молодцом.

2. ПОРАЖЕНИЕ «ДАЛЛАСА»

Ого, вы посмотрите — «Даллас» потерпел девять поражений в последних 10 матчах. Только пять набранных очков из 20-ти. Эта команда реально идет камнем на дно. «Старз» не попадают в плей-офф, отставая от зоны «уайлд-кард» на четыре очка. Провели на матч больше, чем «Сент-Луис» — нет, я думаю, этот клуб остался без плей-офф.

Почему? Во-первых, состав. Чем-то «Даллас» похож на «Барыс» начала сезона. Там есть убойная пятерка, но за ней — никого. Потемкинская деревня.

Во-вторых, и это главное — тренер. Кен Хичкок как раз и должен подтягивать остальных до уровня ведущего звена, делать глубину состава. Он с этим не справился. Пожилой тренер завалил всю работу, и думаю, его теперь отправят в отставку.

Что мы увидим дальше? Зададут вопрос Александру Радулову , поедет ли он на чемпионат мира. Его фанатично видеть в сборной не хотят, он сам фанатично туда не рвется. Так, прохладные отношения. Будем смотреть, как Радулов технично откажется от поездки в Данию. И не стоит Александра за это винить. Это его выбор — пусть поступает, как считает нужным.

Интересный нюанс после серии «Ак Барс» — «Магнитка», в которой победила Казань и вышла в полуфинал — на того, кто выживет в паре «Салават Юлаев» — «Трактор» (пока 3-2 в пользу Уфы). Если мы увидим в полуфиналах армейское дерби (СКА — ЦСКА) и зеленое дерби («Ак Барс» — «СЮ»), это будет лучшее, о чем может мечтать КХЛ. С точки зрения афиши, конечно.

Так вот, главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов на послематчевом рукопожатии сказал лидеру «Магнитки» Сергею Мозякину: «Ты — молодец, поздравляю с олимпийской медалью».

Напомню, что именно Билл родил перл всех времен о Мозякине, проиграв Олимпиаду в Сочи: «Да он бы тут до ворот не доехал!»

Нельзя сказать, что Билялетдинов извинился. Но в принципе у тренера и у игрока давно уже нормальные отношения. Да, в прессе еще долго будет ходить мем. Но к реальности это уже имеет слабое отношение.

ЗВЕЗДА ДНЯ 1* — Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (4:1)

Общий зачет по сезону*:

78 — Малкин

76 — Кучеров

72 — Овечкин

54 — Панарин, Радулов

49 — Бобровский

45 — Кузнецов

42 — Дадонов

41 — Тарасенко

38 — Василевский

32 — Бучневич

28 — Варламов

25 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

19 — Задоров, Сергачев

16 — Наместников, Орлов

14 — Куликов, Зайцев

12 — Якупов

9 — Слепышев

8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Георгиев

2 — Зыков, Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Сент-Луис — Ванкувер — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Берглунд, Берглунд, ТАРАСЕНКО, Яшкин — Ганье

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 3, 17.38)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 12.24)

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 0, 14.28)

Баффало — Монреаль — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Лехконен, Байрон, Галлахер

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 1, 13.10)

М: Щербак (0+0; +1, 2, 2, 16.43)

Питтсбург — Нью-Джерси — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

Кросби, Дюмолин, Кессел — Бутчер, Коулман, Хишир, Холл

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 20.07)

Даллас — Бостон — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Линделл, Бенн — Маршан, Шоллер, Пастрняк

Д: Радулов (0+0; -1, 0, 6, 21.26)

Виннипег — Анахайм — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Элерс, Шайфли, Коннор — Грант, Ритчи

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 95 (37+58) очков, Макдэвид Эдмонтон — 94 (36+58), Маккиннон Колорадо — 92 (38+54), МАЛКИН Питтсбург — 91 (41+50), Жиру Филадельфия — 90 (26+64), Копитар Лос-Анджелес — 86 (33+53), Стэмкос Тампа-Бэй — 86 (27+59)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 81 (44+37), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 71 (21+50), ПАНАРИН Коламбус — 69 (25+44), РАДУЛОВ Даллас — 65 (26+39), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 59 (28+31), ДАДОНОВ Флорида — 56 (23+33).