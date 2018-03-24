Не повторит ли Загитова судьбу Липницкой? Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» задается вопросом: не плодим ли мы бабочек-однодневок, выпуская с конвейера одну юную звездочку за другой?

Скажи кто месяц назад, что на чемпионате мира мы не увидим ни одну из наших фигуристок на пьедестале, вы бы не поверили, правда?

Ведь почему в Пхенчхане мы, в большинстве своем, желали победы Евгении Медведевой ? Потому что за полтора сезона мы ее проверили, мы в нее поверили, да и просто к ней привыкли. А Алина Загитова ворвалась в олимпийский турнир чертиком из табакерки. И подсознание, кладовая опыта, подсказывало: опасно так резко начинать карьеру. Начинать с того, чем многие заканчивают, о чем долго мечтают и к чему долго идут.

Оказалось, Загитова тоже может проиграть! В короткой программе она только вторая

Можно, конечно, найти не одну частную причину провала Алины в Милане. Плохо подготовилась. Придавил груз славы и торжеств. Еще и выросла, говорят, на три сантиметра и потому не сумела так ловко, как прежде, управлять своим телом на прыжках.

Но наверняка сказалась и доминанта в юном неокрепшем сознании: главная победа уже одержана, карьера уже удалась! И, пожалуй, нам не придется удивиться, если Алина Загитова повторит судьбу американки Тары Липински (олимпийской чемпионки-1998, завершившей спортивную карьеру еще в юном возрасте) или наших Аделины Сотниковой с Юлией Липницкой (Юля, не забудем, в команде тоже ведь выиграла олимпийское золото), так и не сумевших вернуться на тот свой олимпийский уровень.

Есть и еще одна, не менее веская, причина для сомнений. Кому из наших звездочек последних поколений удалось, повзрослев, сохранить фигурнокатательный потенциал? С оговоркой — разве что Елизавете Туктамышевой . Она сумела-таки собраться на один сезон и выиграть все то (включая чемпионат мира), что раньше недовыиграла. Будем надеяться, что индивидуальные особенности уже помогли гладко повзрослеть Евгении Медведевой. Но остальные-то — к Липницкой и Сотниковой приходится добавлять Елену Радионову Анну Погорилую — просто ломаются на переправе…

Я посмотрел список победительниц чемпионатов мира за последние двадцать лет и знаете что обнаружил? Таких скороспелых юных чемпионок, какой мы мысленно видели перед Миланом Загитову, за эти десятилетия не было! Относительно случайная, да, была — американка Кимми Мейсснер в 2006-м, на постолимпийском турнире. Вот и выходит, что в каком-то смысле эти соревнования более тщательно проверяют по гамбургскому счету. На долговременную верность избранному спортивному занятию.

Словом, миланский чемпионат заставил задуматься. А возможно, заставил даже поменять точку зрения на наши необъятные и богатые перспективы. И рекорд 13-летней девчушки, прыгнувшей недавно неимоверный рекордный четверной, воспринимается уже не с восторгом, а с подозрением. Не пестуем ли мы бабочек-однодневок — с упорством, достойным лучшего, то есть более последовательного и долговременного применения?