Корнаухов — о разгроме от Бразилии: «Денисов — не панацея от всех бед. Пример — матчи с „Атлетико“

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Олег Корнаухов , несмотря на поражение национальной команды в контрольном матче с бразильцами (0:3), считает, что разница в классе не является колоссальной. Вместе с тем, автор гола в ворота южноамериканской команды в товарищеской игре 1998 года (1:5) признал, что у коллектива Станислава Черчесова есть проблемы.

«Не в счете деле, хотя 0:3 нравиться никому не может. У сборной есть проблемы. И счет, и сама игра показали довольно внушительную разницу между нашей командой и Бразилией. Не скажу, что это пропасть, но достаточно сильная.

Оптимизм в меня вселяет многое. Даже, хотя бы, вера. Как бы ни смотрел — профессиональным или непрофессиональным взглядом, все равно хочется, чтобы сборная побеждала, даже вопреки каким-то делам. Ситуация сложная, об этом стало известно не вчера и не позавчера. Проблемы у сборной есть и будут. Футболистов, которые бы соответствовали самым высоким стандартам, у нас, к сожалению, пока нет. Мы можем брать только тем, что команда будет очень хорошо готова физически, будет организована все 90 минут. Думаю, тогда будет возможность порадоваться за нее. Тренерскому штабу предстоит большая работа. Все в их руках. Надеюсь, что получится.

Что касается возвращения Игоря Денисова в сборную, не стоит зацикливаться на этой теме. Она порядком надоела всем. Обойму игроков выбирает главный тренер, который отвечает перед нами всеми за этот результат. Он делает то, что считает нужным. Он сказал, что не видит этого игрока в этой команде. Надо оставить его в покое и дать ему работать.

Не думаю, что Денисов — панацея от всех бед. Пример простой — «Локомотив» в Лиге Европы играл с «Атлетико» (0:3 — на выезде, 1:5 — дома), Юрий Павлович Семин сказал, что это совсем другой футбол, совсем другой уровень. Если бы дело было в одном Денисове, это одно дело. Здесь дело в системности и организации.

В составе сборной можно выделить Игоря Акинфеева , благодаря которому не было настоящего разгрома. Пытался Саша Головин что-то сделать на скоростях, играть в европейский футбол. Но выделять особо не хочется, потому что есть результат.

Пускай работают, проанализируют ошибки. Ведь надо наигрывать новых людей на ключевых позициях. Дело не только в игроках обороны, а в обороне касаемо всей команды. Посмотрим, что будет с Францией», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Андреем Михайловым

Следующий матч сборная России проведет 27 марта. Соперником по контрольному матчу, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», станет команда Франции. Начало игры — 18:50 по московскому времени.