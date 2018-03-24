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Менье ожидает отставки Эмери
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Менье ожидает отставки Эмери 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник ПСЖ и сборной Бельгии Томас Менье прокомментировал, что он думает о будущем своего клуба.
«Мне интересно, что произойдет дальше. Уверен, что руководство клуба намерено поменять многие вещи. Например, тренера.
Возможно, в следующем сезоне у меня будет больше игрового времени, чем сейчас, и я хочу воспользоваться им. Чувствую ли давление? Конечно, нет. Я вырос в ПСЖ, и мне уже не 18 лет, а 26», — цитирует Менье Mundo Deportivo.
Напомним, что контракт у главного тренера ПСЖ Унаи Эмери истекает в июне 2018 года.
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