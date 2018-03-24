Купер: «Учитывая уровень сборной Португалии, Египет смотрелся хорошо»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал. Все шло к победе египтян, но дубль Криштиану Роналду в добавленное время позволил победить португальцам.

«В целом мы сыграли хорошо. Для нас это был важный вызов, ведь мы хотели узнать свой уровень, можем ли мы конкурировать с таким соперником, как Португалия, командой с отличными футболистами. Обидно, что соперник забивал на 90+2 и 90+4 минутах.

Я доволен нашим выступлением на поле, но не результатом. Учитывая уровень соперника, мы смотрелись хорошо. Хотелось бы еще добиться и положительного результата, но таков футбол.

Салах — один из лучших игроков, что у нас есть, но у большого игрока должна быть большая команда. Я не знаю, можно ли нас считать таковой, но мы стараемся изо всех сил».

До сих пор мы добивались хороших результатов. Но по мере роста уровня соперников нам нужно лучше обороняться. В настоящее время Салах является одним из лучших игроков в мире. Может ли он стать лучшим? То, что он делает, уже очень похвально», — цитирует Купера futebol365.pt.