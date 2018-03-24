Ещё
Купер: «Учитывая уровень сборной Португалии, Египет смотрелся хорошо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Купер: «Учитывая уровень сборной Португалии, Египет смотрелся хорошо» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал. Все шло к победе египтян, но дубль Криштиану Роналду в добавленное время позволил победить португальцам.
«В целом мы сыграли хорошо. Для нас это был важный вызов, ведь мы хотели узнать свой уровень, можем ли мы конкурировать с таким соперником, как Португалия, командой с отличными футболистами. Обидно, что соперник забивал на 90+2 и 90+4 минутах.
Я доволен нашим выступлением на поле, но не результатом. Учитывая уровень соперника, мы смотрелись хорошо. Хотелось бы еще добиться и положительного результата, но таков футбол.
Салах — один из лучших игроков, что у нас есть, но у большого игрока должна быть большая команда. Я не знаю, можно ли нас считать таковой, но мы стараемся изо всех сил».
До сих пор мы добивались хороших результатов. Но по мере роста уровня соперников нам нужно лучше обороняться. В настоящее время Салах является одним из лучших игроков в мире. Может ли он стать лучшим? То, что он делает, уже очень похвально», — цитирует Купера futebol365.pt.
SPORT24.ru: последние новости
«Вашингтон» минимально и всухую победил «Детройт» КХЛ обнародовала список травмированных игроков Радимов: «Если Дзюба продолжит так играть, то Черчесов вряд ли откажется от его кандидатуры»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву22
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой85
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ96
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Прочее
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение