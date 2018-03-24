ЦБ рассказал о доле неготовых принимать новые купюры банкоматов

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15% всех банкоматов с функцией внесения наличных, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ

Банкноты 200 и 2000 рублей поступили в обращение почти полгода назад, в октябре 2017 года. Однако принимать новые денежные знаки, по данным Банка России, все еще могут далеко не все банкоматы.

Согласно статистике регулятора, сейчас примерно 85% банкоматов с функцией приема банкнот и банковских терминалов адаптированы к приему новых банкнот. Регулятор ждет, что адаптация банковского оборудования завершится к апрелю

В полной мере подготовиться к новым купюрам банки не могли. В октябре ЦБ объяснял, что присылал банкам только образцы, на которых они и тестировали оборудование. Однако полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября, то есть после официальной презентации новых банкнот и их выпуска в обращение.