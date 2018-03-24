Ещё
ЦБ рассказал о доле неготовых принимать новые купюры банкоматов
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦБ рассказал о доле неготовых принимать новые купюры банкоматов 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15% всех банкоматов с функцией внесения наличных, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Банкноты 200 и 2000 рублей поступили в обращение почти полгода назад, в октябре 2017 года. Однако принимать новые денежные знаки, по данным Банка России, все еще могут далеко не все банкоматы.
Согласно статистике регулятора, сейчас примерно 85% банкоматов с функцией приема банкнот и банковских терминалов адаптированы к приему новых банкнот. Регулятор ждет, что адаптация банковского оборудования завершится к апрелю
В полной мере подготовиться к новым купюрам банки не могли. В октябре ЦБ объяснял, что присылал банкам только образцы, на которых они и тестировали оборудование. Однако полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября, то есть после официальной презентации новых банкнот и их выпуска в обращение.
Прайм: последние новости
ФТС: Система tax free заработает к ЧМ-2018 во всех принимающих его городах РФ Парламент Норвегии одобрил принятие энергетических правил ЕС В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 21 (1975)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву22
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой86
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ96
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Прочее
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение