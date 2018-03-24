«Ротор-Волгоград» победил лидера ФНЛ «Енисей», но остался в зоне вылета

«Ротор-Волгоград» обыграл «Енисей» в матче 29-го тура ФНЛ. Единственный мяч волгоградцы провели уже в добавленное время.

Несмотря на победу над лидером турнирной таблицы, «Ротор» остался в зоне вылета.

В другой игре «Томь» и «Сибирь» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

29-й тур "Ротор-Волгоград" (Волгоград) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)

Гол: Климов, 90+2.

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Косицин, Климов, Абазов, Бурмистров, Султонов (Крутов, 79), Ребко, Сысуев (Друзин, 88), Романенко, Вотинов, Коротаев (Николаев, 82).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Обрадович, Кутьин (Исаев, 46), Комков.

Предупреждения: Кутьин, 31. Климов, 40. Чичерин, 48. Аппаев, 77.

Судья: Матюнин (Москва).

Астрахань. Стадион «Центральный».

"Томь" (Томск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 (0:0)

Голы: Житнев, 49 (0:1). Абдулавов, 86 (1:1).

"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Зуйков, Иванов, Алейников (Казаев, 71), Павленко (Саная, 70), Померко, Пугин, Кузьмичев (Кухарчук, 46), Абдулавов.

"Сибирь": Цыган, Полюткин, Цховребов, Ларенц, Гладышев, Парфинович, Азаров, Андреев (Дегтярев, 59), Житнев, Беляев (Коржунов, 71), Галыш.

Предупреждения: Микуцкис, 77. Казаев, 80. Цховребов, 89.

Судья: Мешков (Дмитров).