«Ротор-Волгоград» победил лидера ФНЛ «Енисей», но остался в зоне вылета 

«Ротор-Волгоград» обыграл «Енисей» в матче 29-го тура ФНЛ. Единственный мяч волгоградцы провели уже в добавленное время.
Несмотря на победу над лидером турнирной таблицы, «Ротор» остался в зоне вылета.
В другой игре «Томь» и «Сибирь» сыграли вничью — 1:1.
Первенство России
29-й тур "Ротор-Волгоград" (Волгоград) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)
Гол: Климов, 90+2.
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Косицин, Климов, Абазов, Бурмистров, Султонов (Крутов, 79), Ребко, Сысуев (Друзин, 88), Романенко, Вотинов, Коротаев (Николаев, 82).
"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Обрадович, Кутьин (Исаев, 46), Комков.
Предупреждения: Кутьин, 31. Климов, 40. Чичерин, 48. Аппаев, 77.
Судья: Матюнин (Москва).
Астрахань. Стадион «Центральный».
"Томь" (Томск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 (0:0)
Голы: Житнев, 49 (0:1). Абдулавов, 86 (1:1).
"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Зуйков, Иванов, Алейников (Казаев, 71), Павленко (Саная, 70), Померко, Пугин, Кузьмичев (Кухарчук, 46), Абдулавов.
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Цховребов, Ларенц, Гладышев, Парфинович, Азаров, Андреев (Дегтярев, 59), Житнев, Беляев (Коржунов, 71), Галыш.
Предупреждения: Микуцкис, 77. Казаев, 80. Цховребов, 89.
Судья: Мешков (Дмитров).