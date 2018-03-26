Агуэро назвал имя следующего клуба

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от чемпионата мира.

— Я чувствую, что у меня есть должок перед сборной. Единственный способ его вернуть — выиграть чемпионат мира, — сказал Агуэро Fox Sports Argentina.

29-летний нападающий также поделился планами на будущее: «Когда мой контракт с „Манчестер Сити“ подойдёт к концу (2020 год — прим. ЕФ), я вернусь в Аргентину, в „Индепендьенте“.

Отметим, что именно в этом клубе Агуэро делал первые шаги в футболе перед переездом в „Атлетико“.