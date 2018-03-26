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Агуэро назвал имя следующего клуба
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Агуэро назвал имя следующего клуба 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от чемпионата мира.
— Я чувствую, что у меня есть должок перед сборной. Единственный способ его вернуть — выиграть чемпионат мира, — сказал Агуэро Fox Sports Argentina.
29-летний нападающий также поделился планами на будущее: «Когда мой контракт с „Манчестер Сити“ подойдёт к концу (2020 год — прим. ЕФ), я вернусь в Аргентину, в „Индепендьенте“.
Отметим, что именно в этом клубе Агуэро делал первые шаги в футболе перед переездом в „Атлетико“.
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