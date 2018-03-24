Златан Ибрагимович: Жду покорения США, так как Европа мне уже покорилась

«Я крайне взволновал. Знаю, с чем пришел и что умею делать. Это просто новое приключение для меня — новый вызов. С нетерпением жду покорения США, так как Европа мне уже покорилась.

Спустя 20 лет в Европе, выступая за лучшие клубы и с лучшими футболистами, я выиграл очень много. Пришло время приехать на другой континент и попробовать себя в МЛС. У меня не было никаких вопросов — „Лос-Анджелес“ был настоящей командой, я выбрал их.

Я познакомился с Бэкхемом, когда играл за „ПСЖ“, он много рассказывал о „Гэлакси“ и об опыте, который он получил в Америке. Его отзывы были только положительными. Он сказал: „Ты должен пойти и попробовать это“.

Дэвид сказал, что все просто фантастически здесь, что быть частью этого — то, чем он гордился. Такие слова облегчают выбор», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт клуба.