Алексей Потапов: Зарипов сказал, что дальше в плей-офф еще интереснее 

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.
— На последних минутах неудачно заблокировали бросок. Как ваша нога? — Все нормально. Это называется: «Плати цену за победу». Когда побеждаешь, все отлично.
— Как вам игра? — Не знаю, как она смотрелась со стороны, но сегодня как никогда ощущалась поддержка болельщиков. Особенно приятно, когда все пели гимн — это очень придало сил. С первых минут мы чувствовали заряд от болельщиков.
— Много голов на первых минутах в этой серии. Как вы это объясните? — Здорово, что так много голов. Это придает уверенности. Мы выходим заряженными с первого вбрасывания.
— Хочется ощутить «зеленое дерби» в плей-офф? — Я так далеко в плей-офф ни разу не проходил. Разговаривал с ребятами и спрашивал, особенно у Даниса Зарипова: «А как там?». Они говорят, что дальше еще интереснее.