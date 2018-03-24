Алексей Потапов: Зарипов сказал, что дальше в плей-офф еще интереснее

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

— На последних минутах неудачно заблокировали бросок. Как ваша нога? — Все нормально. Это называется: «Плати цену за победу». Когда побеждаешь, все отлично.

— Как вам игра? — Не знаю, как она смотрелась со стороны, но сегодня как никогда ощущалась поддержка болельщиков. Особенно приятно, когда все пели гимн — это очень придало сил. С первых минут мы чувствовали заряд от болельщиков.

— Много голов на первых минутах в этой серии. Как вы это объясните? — Здорово, что так много голов. Это придает уверенности. Мы выходим заряженными с первого вбрасывания.