«Магнитке» нужны перемены, но проводить их не торопятся 

В Магнитогорске назрели перемены, но там собираются топтаться на одном месте.
Магнитогорский «Металлург» бесславно завершил выступление в нынешнем сезоне КХЛ. Уральцы без шансов проиграли «Ак Барсу» в полуфинале конференции, полностью уступив по игре. Такой результат особенно удивителен для команды, которая два предыдущих года играла в финале кубка Гагарина, а состав уральцев в этом плей-офф не сильно отличался от тех розыгрышей. Кажется, «Металлург» нуждается в перестройке, но в клубе, похоже, собираются откладывать этот процесс до последнего.
Ещё в начале сезона в Магнитогорске велись разговоры об обновлении команды. Летом клуб покинули Данис Зарипов, Крис Ли, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Войтек Вольски. Развалилось знаменитое первое звено, державшее в страхе всю КХЛ на протяжении четырёх лет. «Металлург», конечно, попытался заменить ушедших лидеров, но пригласил не перспективных игроков на будущее, а проверенных ветеранов Дениса Денисова, Мэтта Эллисона, возрастного защитника Ника Шауса. Приобретения не смогли достойно компенсировать потери уральцев, «Металлур»г со скрипом начал сезон, ещё перед началом которого главный тренер Илья Воробьев предупреждал, что будет трудно и придётся потерпеть.
Трудно, действительно, пришлось, но терпеть в клубе не стали. Виктору Рашникову, очевидно, было дико видеть своё детище, болтающееся на границе плей-офф, и он решился на кардинальные меры. Причём поступил несколько нелогично: сначала уволил одного из самых перспективных молодых тренеров России, а затем стал возвращать ушедших летом игроков. В Магнитогорск вновь приехали Ли, Береглазов, перед дедлайном вернулся и Вольски. Все это означало, что в «Металлурге» не могут пожертвовать провалом сезона ради будущего, перестройка откладывается, и в Магнитогорске будут выжимать максимум из проверенных ресурсов. Вот только как показал плей-офф, это было равносильно тому, чтобы склеивать разбившуюся вазу из осколков, вместо покупки новой. Форма вроде та же, но взаимодействие частиц нарушено. Из вернувшихся лидеров ожидания подтвердил только Вольски, хорошо вписавшийся в звено к Мозякину и Коваржу. А вот Крис Ли, например, и близко не напоминал того игрока, который бил рекорды результативности среди защитников.
Но самое печальное для «Магнитки», что немного сдали и Мозякин с Коваржем. Капитан уральцев хоть и покорил ещё несколько индивидуальных вершин, но все равно выступил слабее, чем в прежние годы. Та же история и с Коваржем. Нет, они ни в коем случае не провалили сезон, но надо понимать, что от их игры зависело всё в «Металлурге», и даже небольшое снижение результативности лидеров незамедлительно сказалось на результате уральцев.
Заменить их в Магнитогорске попросту некем. Для показательного примера можно взять ту же серию с «»Ак Барсом». Коварж набрал очки только в одной игре, на счету Мозякина лишь одна шайба при трёх передачах. Для сравнения можно просто вспомнить, как «мозякинцы» уничтожали казанцев практически с тем же составом в прошлогоднем финале конференции.
Сейчас по полочкам разобрали уже «Магнитку», и после этого поражения впору вновь заговорить об идее перестройки, тем более, что уральцы по всем статьям уступили в своём классическом составе. Но в Магнитогорске не спешат с переменами. Новый контракт подписан с Мозякиным, продление договора ожидает и Коваржа. В самом факте этого нет ничего удивительного, но денежный размер этих соглашений ставит финансовый блок на приобретения новых качественных хоккеистов, с помощью которых «Металлург» избавился бы от статуса команды одного звена. Вместо попытки снижения аппетитов постаревших и уставших лидеров, в «Металлурге», по-видимому, собираются и дальше молиться на Мозякина, не понимая, что от этого страдает будущее клуба. И с таким подходом пятое место Востока в «регулярке» и вылет во втором раунде плей-офф может в ближайшем будущем оказаться не самым провальным вариантом для команды, привыкшей побеждать.