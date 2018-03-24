«Магнитке» нужны перемены, но проводить их не торопятся

В Магнитогорске назрели перемены, но там собираются топтаться на одном месте.

Магнитогорский «Металлург» бесславно завершил выступление в нынешнем сезоне КХЛ. Уральцы без шансов проиграли «Ак Барсу» в полуфинале конференции, полностью уступив по игре. Такой результат особенно удивителен для команды, которая два предыдущих года играла в финале кубка Гагарина, а состав уральцев в этом плей-офф не сильно отличался от тех розыгрышей. Кажется, «Металлург» нуждается в перестройке, но в клубе, похоже, собираются откладывать этот процесс до последнего.

Трудно, действительно, пришлось, но терпеть в клубе не стали. Виктору Рашникову , очевидно, было дико видеть своё детище, болтающееся на границе плей-офф, и он решился на кардинальные меры. Причём поступил несколько нелогично: сначала уволил одного из самых перспективных молодых тренеров России, а затем стал возвращать ушедших летом игроков. В Магнитогорск вновь приехали Ли, Береглазов, перед дедлайном вернулся и Вольски. Все это означало, что в «Металлурге» не могут пожертвовать провалом сезона ради будущего, перестройка откладывается, и в Магнитогорске будут выжимать максимум из проверенных ресурсов. Вот только как показал плей-офф, это было равносильно тому, чтобы склеивать разбившуюся вазу из осколков, вместо покупки новой. Форма вроде та же, но взаимодействие частиц нарушено. Из вернувшихся лидеров ожидания подтвердил только Вольски, хорошо вписавшийся в звено к Мозякину и Коваржу. А вот Крис Ли, например, и близко не напоминал того игрока, который бил рекорды результативности среди защитников.

Но самое печальное для «Магнитки», что немного сдали и Мозякин с Коваржем. Капитан уральцев хоть и покорил ещё несколько индивидуальных вершин, но все равно выступил слабее, чем в прежние годы. Та же история и с Коваржем. Нет, они ни в коем случае не провалили сезон, но надо понимать, что от их игры зависело всё в «Металлурге», и даже небольшое снижение результативности лидеров незамедлительно сказалось на результате уральцев.

Заменить их в Магнитогорске попросту некем. Для показательного примера можно взять ту же серию с «»Ак Барсом». Коварж набрал очки только в одной игре, на счету Мозякина лишь одна шайба при трёх передачах. Для сравнения можно просто вспомнить, как «мозякинцы» уничтожали казанцев практически с тем же составом в прошлогоднем финале конференции.

Сейчас по полочкам разобрали уже «Магнитку», и после этого поражения впору вновь заговорить об идее перестройки, тем более, что уральцы по всем статьям уступили в своём классическом составе. Но в Магнитогорске не спешат с переменами. Новый контракт подписан с Мозякиным, продление договора ожидает и Коваржа. В самом факте этого нет ничего удивительного, но денежный размер этих соглашений ставит финансовый блок на приобретения новых качественных хоккеистов, с помощью которых «Металлург» избавился бы от статуса команды одного звена. Вместо попытки снижения аппетитов постаревших и уставших лидеров, в «Металлурге», по-видимому, собираются и дальше молиться на Мозякина, не понимая, что от этого страдает будущее клуба. И с таким подходом пятое место Востока в «регулярке» и вылет во втором раунде плей-офф может в ближайшем будущем оказаться не самым провальным вариантом для команды, привыкшей побеждать.