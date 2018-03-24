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Приглашённые защитой Роналду эксперты признали, что игрок уклонялся от налогов
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Приглашённые защитой Роналду эксперты признали, что игрок уклонялся от налогов 

Чемпионат.com 37 минут назад
В пятницу, 23 марта, состоялось очередное судебное слушание по делу об уклонении от уплаты налогов нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS со ссылкой на Cadena Ser.
По информации источника, адвокаты футболисты привлекли к процессу трёх налоговых экспертов. Однако эксперты полностью согласились с позицией налоговых властей по данному делу. Кроме того, они назвали «самым абсурдным в своей практике» один из аргументов защиты Роналду. В частности речь идёт о заявлении о том, что доходы от имиджевых прав в данном случае — это скорее объект движимого имущества (более низкий налог), а не профессиональный (более высокий налог).
Отмечается, что теперь Роналду придётся найти компромисс с налоговыми властями, в противном же случае ему предстоит устное слушание в суде, на котором ему грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
Футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.
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