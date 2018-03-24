Ещё
Белка защитила своих детенышей от нападений змеи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белка защитила своих детенышей от нападений змеи 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
«Бой» между животными произошел в сентябре 2017 года в американском городке Вирджиния-Бич.
Видео, на кадрах которого запечатлена сватка между белкой и змеей, набирает популярность в Сети.
«Бой» между животными произошел в сентябре 2017 года в американском городке Вирджиния-Бич, однако видео распространили только недавно. На кадрах видно, как белка атакует пресмыкающееся, а змея, в свою очередь, обороняется.
По словам автора ролика, белка защищала свое потомство. Видео опубликовано на канале в Youtube.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крыса спасла своего детеныша от змеи
МЕЖДУ ТЕМ  Видео схватки львицы и бегемота, который чуть не откусил ей голову, появилось в Сети
Вечерняя Москва: последние новости
Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 23 на 24 марта Российский футбольный союз оштрафовал двух футболистов за нарушение режима Председатель Общественного совета УВД Юго-Восточного округа обещал помочь полицейским
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл6
Российские футболисты отметили поражение в баре46
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане4
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение