Белка защитила своих детенышей от нападений змеи

«Бой» между животными произошел в сентябре 2017 года в американском городке Вирджиния-Бич.

Видео, на кадрах которого запечатлена сватка между белкой и змеей, набирает популярность в Сети.

«Бой» между животными произошел в сентябре 2017 года в американском городке Вирджиния-Бич, однако видео распространили только недавно. На кадрах видно, как белка атакует пресмыкающееся, а змея, в свою очередь, обороняется.

По словам автора ролика, белка защищала свое потомство. Видео опубликовано на канале в Youtube.

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