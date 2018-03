«Барселона» почтила память Кройфа

«Барселона» на своей странице в Инстаграме почтила память бывшего игрока и тренера клуба Йохана Кройфа . Голландец умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких.

"Два года без Йохана Кройфа. Всегда в нашей памяти", — говорится в сообщении.

Кройф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграл три «Золотых мяча» (один — еще в «Аяксе»). В качестве главного тренера он привел «Барсу» к четырем чемпионским титулам, выиграл Кубок и три Суперкубка Испании, Кубок кубков УЕФА , Суперкубок УЕФА, а в сезоне-1991/92 — последний розыгрыш Кубка европейских чемпионов, предшественника Лиги чемпионов.

Two years without Johan Cruyff. Always in our memory Dos años sin Johan Cruyff. Siempre en nuestro recuerdo Dos anys sense Johan Cruyff. Sempre en el nostre record. #Cruyff #BarçaLegend #FCBarcelona #Barça

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 24 Мар 2018 в 2:57 PDT