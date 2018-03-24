«Зенит» может бесплатно заполучить игрока сборной Португалии 

Одним из новичков петербургского «Зенита» во время летнего трансферного окна может стать полузащитник «Монако» и сборной Португалии Жоао Моутиньо. Видеть 31-летнего хавбека в составе хочет лично главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини, сообщает «ФАН».
По информации источника, срок действия контракта Моутиньо с монегасками истекает в июне 2018 года и продлен не будет. Таки образом, португалец может перебраться в Петербург в статусе свободного агента, если «Зенит» сможет предложить ему выгодные финансовые условия личного соглашения.
Напомним, в «Монако» Моутиньо зарабатывает 4,2 миллиона евро в год.
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