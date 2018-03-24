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РФС оштрафовал двух футболистов сборной России за нарушение режима
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РФС оштрафовал двух футболистов сборной России за нарушение режима 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) принял решение наказать защитников национальной сборной Романа Нойштедтера и Константина Рауша за нарушение внутреннего распорядка, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы РФС, игроки оштрафованы за посещение ночного клуба после разгромного поражения от сборной Бразилии со счетом 0:3.
"Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Нойштедтер и Рауш были замечены в одном из московских баров после контрольного матча с национальной командой Бразилии.
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