РФС оштрафовал двух футболистов сборной России за нарушение режима

По информации пресс-службы РФС, игроки оштрафованы за посещение ночного клуба после разгромного поражения от сборной Бразилии со счетом 0:3.

"Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Нойштедтер и Рауш были замечены в одном из московских баров после контрольного матча с национальной командой Бразилии.