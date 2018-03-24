РФС оштрафовал двух футболистов за поход в ресторан

Футболисты сборной России Константин Рауш Роман Нойштедтер были оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка. Об этом сообщили в субботу в Российском футбольном союзе, передает НСН.

Ранее сообщалось, что футболисты решили «отметить» поражение от сборной Бразилии в товарищеском матче в одном из московских ночных клубов.

РФС отметили, что игрокам после матча было дано свободное время, чтобы провести его с родными и близкими.

"Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений", — так объяснили наказание футболистов в РФС.

Оба игрока признали, что были неправы, согласились с наказанием и пообещали исправиться.