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РФС оштрафовал двух футболистов за поход в ресторан
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РФС оштрафовал двух футболистов за поход в ресторан 

Газета.Ru 51 минуту назад
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Футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер были оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка. Об этом сообщили в субботу в Российском футбольном союзе, передает НСН.
Ранее сообщалось, что футболисты решили «отметить» поражение от сборной Бразилии в товарищеском матче в одном из московских ночных клубов.
В РФС отметили, что игрокам после матча было дано свободное время, чтобы провести его с родными и близкими.
"Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений", — так объяснили наказание футболистов в РФС.
Оба игрока признали, что были неправы, согласились с наказанием и пообещали исправиться.
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