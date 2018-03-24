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В акватории Владивостока спасёрферы вновь угнали льдину
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В акватории Владивостока спасёрферы вновь угнали льдину 

Prim.News 30 минут назад
Опубликовано видео.
Необычный видеоролик опубликовал инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
В акватории краевого центра любители SUP-сёрфинга вновь занялись экстремальным занятием. Вместо привычного сапа они прокатились на льдине. В прошлом году владивостокские спортсмены уже записывали подобный видеоролик, который стал весь популярным в Интернете.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
24 Мар 2018 в 2:43 PDT  Справочно
Сапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, перемещается по воде посредством гребли веслом. Доски для сапсёрфинга похожи на обычные доски для сёрфинга, однако превышают их по длине и ширине (длина доски может достигать, в частности, 243—450 см), что упрощает для спортсмена поддерживание равновесия на доске.
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