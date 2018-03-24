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Джеррард: «Я осознал всю сложность работы тренера»
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Джеррард: «Я осознал всю сложность работы тренера» 

Soccer News 28 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о работе тренера.
"Приходится выходить из зоны комфорта. Поначалу я цепенел, словно кролик перед удавом. Думал, что же мне делать? Сейчас я больше уважаю работу тренеров. Когда был игроком, ожидал, что стану лучшим наставником в мире. Теперь я извиняюсь перед всеми, потому что осознал всю сложность этой работы. На этой должности приходится играть в совсем другой футбол.
Часто случалось, что я брал телефон и звонил Клоппу или набирал ему СМС и задавал вопросы. Юрген сразу сказал в прессе, что его дверь всегда открыта, если он может чем-то мне помочь. Он для меня бесценен. Мне нравится моя работа. Я допускаю множество ошибок за кулисами, но стараюсь расти и учиться" — приводит слова Джеррарда The Sun.
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