РФС подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом

Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с швейцарским благотворительным фондом EurAsia HeartFoundation (EAHF). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отмечается, что подписание меморандума было приурочено к контрольному матчу между сборными России и Бразилии, который прошёл в Москве 23 марта в присутствии первых лиц России и послов около 30 государств мира.

В подписанном документе подчёркивается, что предметом меморандума является установление отношений взаимодействия в целях долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на популяризацию и развитие российского футбола и поддержку научных и образовательных проектов в области спортивной медицины.

Фонд EAHF специализируется на проведениях операций на сердце новорождённым, детям и подросткам с тяжёлыми заболеваниями сердца.

Ранее в РФС назвали точное число болельщиков, посетивших матч между сборными России и Бразилии в «Лужниках».