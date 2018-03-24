Фоторепортаж: новосибирцам показали сотню породистых кошек для богачей

В Новосибирске заработала выставка породистых котов «CAT-Expo 2018». Мероприятие организовал клуб любителей кошек «Кэт». Выставка проходит 24 и 25 марта в торговом комплексе «Амстердам» по адресу улица Геодезическая, 4/1.

«Клеток в этот раз немного, — рассказала корреспонденту НГС вице-президент клуба «Кэт» Ирина Рудских. — Ветеринар насчитал около ста. Но котята на продажу, например, в одной клетке — четверо. Наши кошки весь четвёртый этаж заняли. Всех пород в этот раз у нас понемногу».

Клетки с кошками расставлены вразброс, больше всего на выставке оказалось мейн-кунов всевозможных расцветок. Кошек можно было гладить, а понравившихся — купить. По наблюдению корреспондента НГС. НОВОСТИ , ценник на выставке для породистых кошечек начинается от 20 тысяч рублей.

«Цены — как договоримся с покупателем, всё зависит от качества кошек, — объяснила журналисту заводчица из Барнаула Марина Терехова. — Животное, чем оно максимально приближено к стандарту, тем оно ценно, это и стоит дорого. Люди, которые берут домашнего любимца, которого будут стерилизовать — можно договориться дешевле купить. Нам не важно много заработать на кошек, на них не заработаешь, важно, чтобы животные нашли себе любящих родителей».

Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов, а перед выставкой все кошки прошли обязательный осмотр у ветеринаров.

Серый мейн-кун Хантер — ещё котёнок, ему всего пять месяцев. С хозяином Владимиром кот знаком всего два месяца и животное только начинает узнавать своего владельца.

«По характеру наш бобтейл — как собака, — смеётся хозяйка белоснежного кота Ирина Зыкова. — Я сейчас отходила, так он извёлся: «Куда мать делась, куда ушла»».

Редкого окраса шотландскую вислоухую кошку Элису продают за 35 тысяч. Её хозяйка Светлана Сарапулова занимается разведением шотландцев больше пятнадцати лет.

«Шотландцы это кошки компаньоны, они всегда будут рядом с вами, это кошки помощники, — уверена заводчица из Новосибирска Светлана Сарапулова».

«Мои кошки контактные, не злопамятные, не агрессивные — уверяет хозяйка невской маскарадной кошки. — Я не могу сказать, что это кошки, которые будут у вас на руках постоянно сидеть, как, например, сфинкс, тем надо на плече постоянно находиться. А этим надо крутиться рядом постоянно».

По словам заводчиков, многие кошки любят детей, поэтому удивить их или испугать их чем-то невозможно.

«Наша кошка любит сидеть в ведре, — смеётся хозяйка годовалой кошки Есении. — На выставке мы впервые. Видите, она не любит сидеть, она любит играть».

Петерболд Анита, по словам хозяйки, дружелюбная, умная и очень активная кошка.

По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.

Ранее ещё один клуб любителей кошек устроил выставку лучших кошек Сибири — на ней было представлено 130 красивых породистых животных.