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Орловец взыскал с заводчика ущерб за больного щенка хаски
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Орловец взыскал с заводчика ущерб за больного щенка хаски 

РИА 57 22 минуты назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла решил взыскать с заводчика из Псковского областной организации «Клуб элитного собаководства БЭСТ» 118 тысяч рублей в пользу орловца, который купил щенка сибирской хаски.
Питомец появился у нового хозяина в декабре 2015 года. В январе 2017 года у собаки начали мутнеть хрусталики глаз. Оказалось, что это катаракта — наследственное заболевание. Без лечения щенок мог потерять зрение, была возможна атрофия опорно-двигательного аппарата.
Собаке провели операции, далее она прошла реабилитацию. Хозяин оценил финансовые и моральные издержки в 118 тысяч рублей. Эти средства и были взысканы с заводчика, так как животное продавалось под видом здорового.
Сообщение Орловец взыскал с заводчика ущерб за больного щенка хаски появились сначала на РИА 57.
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