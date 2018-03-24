Орловец взыскал с заводчика ущерб за больного щенка хаски

Заводской районный суд Орла решил взыскать с заводчика из Псковского областной организации «Клуб элитного собаководства БЭСТ» 118 тысяч рублей в пользу орловца, который купил щенка сибирской хаски.

Питомец появился у нового хозяина в декабре 2015 года. В январе 2017 года у собаки начали мутнеть хрусталики глаз. Оказалось, что это катаракта — наследственное заболевание. Без лечения щенок мог потерять зрение, была возможна атрофия опорно-двигательного аппарата.

Собаке провели операции, далее она прошла реабилитацию. Хозяин оценил финансовые и моральные издержки в 118 тысяч рублей. Эти средства и были взысканы с заводчика, так как животное продавалось под видом здорового.