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Менье намекнул на уход Эмери по окончании сезона
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Менье намекнул на уход Эмери по окончании сезона 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Защитник «ПСЖ» Томас Менье заявил, что по окончании нынешнего сезона у команды будет новый наставник.
"Будущее? По окончании сезона поменяются многие вещи, включая главного тренера. Мне уже не 18 лет, и я прекрасно осознаю свои возможности. Я должен закрепиться в составе команды и показать всё, на что способен. Руководство «ПСЖ» знает мою позицию", — приводит слова Менье издание L’Equipe.
Позиции тренера «ПСЖ» Унаи Эмери заметно пошатнулись после вылета из Лиги чемпионов. По слухам, руководство французского клуба занимается поиском нового наставника.
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