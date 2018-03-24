Менье намекнул на уход Эмери по окончании сезона

Защитник «ПСЖ» Томас Менье заявил, что по окончании нынешнего сезона у команды будет новый наставник.

"Будущее? По окончании сезона поменяются многие вещи, включая главного тренера. Мне уже не 18 лет, и я прекрасно осознаю свои возможности. Я должен закрепиться в составе команды и показать всё, на что способен. Руководство «ПСЖ» знает мою позицию", — приводит слова Менье издание L’Equipe.

Позиции тренера «ПСЖ» Унаи Эмери заметно пошатнулись после вылета из Лиги чемпионов. По слухам, руководство французского клуба занимается поиском нового наставника.