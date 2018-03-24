Йоахим Лев: Сборная Испании будет на ведущих ролях на ЧМ-2018

— Обе команды сыграли очень хорошо. Это был отличный тест с соперником, который находится на нашем уровне. Обе команды хотели атаковать и прессинговать. В определенные игровые отрезки испанцы создавали нам трудности, однако мы рискнули, и я могу сделать из этого положительные выводы.

Очень доволен нашим высоким уровнем игры. Те, кто считает, что легко обыграть другого участника чемпионата мира, ошибаются. Испания и ее клубы выступают на высочайшем уровне в Европе. Игроки сборной давно играют вместе. Сборная Испании будет на ведущих ролях на ЧМ-2018, — цитирует Лева Football Espana.

На ЧМ-2018 Испания выступит в одной группе с Португалией, Марокко и Ираном, а Германия — с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.