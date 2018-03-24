Самое смешное из жизни российского баскетбола

«Нижний Новгород» продолжает радовать творческими успехами, старший Кулагин убегает с паркета, младший — знакомится с девушками.

В преддверии всемирного женского дня Михаил Кулагин из ЦСКА не терял времени даром. Взял букет роз и приглашал девушек на баскетбол. А кого-то ещё и на свидание.

А в это время старший брат Михаила убегал от УНИКСа. В прямом смысле. Его порыв поддержал и Чарльз Дженкинс из «Химок».

Весна — это прекрасно. Настроение улучшается, и хочется любить всех вокруг. Даже если это твой соперник.

А вот на «Нижний Новгород» весеннее солнышко действует по-особенному. Песни и танцы так и просятся наружу. Мы инициативу поддерживаем полностью!

Игроки столичного МБА рассказали о своей подготовке к 8 марта. А вам что ближе?

А в Перми наконец раскрыли популярность баскетбола. Девушки приходят на игры, чтобы посмотреть на красивые… части тела мужчин.