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Самое смешное из жизни российского баскетбола
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Самое смешное из жизни российского баскетбола 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Нижний Новгород» продолжает радовать творческими успехами, старший Кулагин убегает с паркета, младший — знакомится с девушками.
В преддверии всемирного женского дня Михаил Кулагин из ЦСКА не терял времени даром. Взял букет роз и приглашал девушек на баскетбол. А кого-то ещё и на свидание.
А в это время старший брат Михаила убегал от УНИКСа. В прямом смысле. Его порыв поддержал и Чарльз Дженкинс из «Химок».
Весна — это прекрасно. Настроение улучшается, и хочется любить всех вокруг. Даже если это твой соперник.
А вот на «Нижний Новгород» весеннее солнышко действует по-особенному. Песни и танцы так и просятся наружу. Мы инициативу поддерживаем полностью!
Евгений Воронов провожает зиму коронным действием Леброна Джеймса. Или вы забыли, что Король раньше так делал?
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А в Перми наконец раскрыли популярность баскетбола. Девушки приходят на игры, чтобы посмотреть на красивые… части тела мужчин.
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