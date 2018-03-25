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Газзаев: «Игра против Бразилии — жалкое зрелище»
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Газзаев: «Игра против Бразилии — жалкое зрелище» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Валерий Газзаев оценил игру сборной России в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.
"Жалкое зрелище… Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют… В индивидуальном, техническом оснащении. В тактике. В розыгрыше мяча. В контроле мяча. Играли фактически только на контратаках. Уступали в каждом эпизоде. До счета 0:3 практически ничего не было, только потом бразильцы встали, пошла череда замен, у нас же началась своего рода агония. Будем честны: бразильцы забили бы еще мяча два-три, если бы не Акинфеев. Очень сложно говорить о каких-то перспективах. Они туманны", — цитирует 63-летнего специалиста СЭ.
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