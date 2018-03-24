«Енисей» проиграл в Волгограде, пропустив на последних секундах 

Красноярский «Енисей» потерпел поражение в матче 29-го тура ФНЛ. Единственный мяч хозяева провели в ворота лидера турнира за считанные минуты до финального свистка. В других матчах, которые прошли в Томске и Владивостоке были зафиксированы ничейные результаты.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Енисей
(1:0) Климов Игорь 90'
Заболотный Николай • Климов Игорь • Абазов Руслан • Косицин Сергей • Бурмистров Никита • Сысуев Владислав 88' (Друзин Алексей (88') • Ребко Алексей • Романенко Владимир Александрович • Султонов Мухаммад 79' (Крутов Игорь (79') • Коротаев Александр 82' (Николаев Олег (82') • Вотинов Максим
Запасные: Замалиев Наиль • Горбанец Андрей • Киреев Андрей • Столяренко Александр • Аппаев Хызыр • Кавлинов Денис • Пискунов Антон • Кузнецов Сергей Геннадьевич
Филиппов Михаил Александрович • Жиров Александр • Васильев Максим Владимирович • Кичин Валерий • Чичерин Никита • Семакин Максим • Комков Михаил • Фатуллаев Азим • Иванов Егор Олегович • Кутьин Александр 46' (Исаев Алексей (46') • Обрадович Марко
Запасные: Малоян Артур • Харитонов Александр • Новиков Александр • Сердеров Сердер • Нестеренко Юрий • Рожков Павел • Ломакин Александр • Мильдзихов Давид • Руднев Максим
24 марта.
Протокол игры
Сибирь
48' Житнев Максим (0:1)
(1:1) Абдулавов Исламнур 86'
Шафинский Юрий • Пульич Анте • Иванов Андрей Геннадьевич • Павленко Александр 70' (Саная Анзор (70') • Микуцкис Томас • Зуйков Сергей • Алейников Василий 71' (Казаев Ян (71') • Пугин Алексей • Померко Алексей • Абдулавов Исламнур • Кузьмичёв Илья 46' (Кухарчук Илья (46')
Запасные: Деобальд Павел • Макурин Антон • Кудряшов Павел • Сасин Дмитрий • Мануйлов Роман • Большунов Даниил • Зубчихин Никита • Гвинейский Никита
Цыган Николай • Полюткин Антон • Ларенц Вячеслав • Азаров Владимир • Гладышев Алексей • Цховребов Валерий • Андреев Максим 59' (Дегтярёв Александр (59') • Парфинович Роман • Житнев Максим • Беляев Роман 71' (Коржунов Артём (71') • Галыш Виталий
Запасные: Киселёв Максим Вадимович • Копаев Кирилл • Филипенков Николай
24 марта.
Протокол игры
Луч-Энергия
Спартак-2 45' Ломовицкий Александр (0:1)
(1:1) Таказов Сослан 90'
Шамов Егор • Тихий Дмитрий • Цуканов Сергей 46' (Бажев Амир (46') • Таказов Сослан • Пономаренко Сергей • Фомин Семён 74' (Дзахов Давид (74') • Маляка Дмитрий 46' (Хлебородов Иван (46') • Павленко Андрей • Болевич Деян • Мязин Андрей 46' (Машнев Максим (46') • Гордиенко Руслан
Запасные: Абакумов Дмитрий • Марущак Кирилл • Носов Александр • Насадюк Максим • Макарчук Артём
Терёшкин Владислав • Мамин Артём • Ломовицкий Александр 72' (Самбу Идриса (72') • Сокол Артём • Щербаков Константин • Хомуха Иван • Леонтьев Игорь • Полубояринов Данил • Тюнин Николай 87' (Миронов Леонид (87') • Руденко Александр Александрович 65' (Рудковский Егор (65') • Нимели Силванус
Запасные: Аверкиев Вадим • Красильниченко Олег • Никулин Егор
24 марта.