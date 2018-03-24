«Енисей» проиграл в Волгограде, пропустив на последних секундах

Красноярский «Енисей» потерпел поражение в матче 29-го тура ФНЛ. Единственный мяч хозяева провели в ворота лидера турнира за считанные минуты до финального свистка. В других матчах, которые прошли в Томске и Владивостоке были зафиксированы ничейные результаты.

Протокол игры

Ротор-Волгоград

Енисей

24 марта.

Протокол игры

Сибирь

(1:1) Абдулавов Исламнур 86'

24 марта.

Протокол игры

Луч-Энергия

24 марта.