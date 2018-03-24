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«Енисей» проиграл в Волгограде, пропустив на последних секундах
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«Енисей» проиграл в Волгограде, пропустив на последних секундах 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Красноярский «Енисей» потерпел поражение в матче 29-го тура ФНЛ. Единственный мяч хозяева провели в ворота лидера турнира за считанные минуты до финального свистка. В других матчах, которые прошли в Томске и Владивостоке были зафиксированы ничейные результаты.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Енисей
(1:0) Климов Игорь 90'
Заболотный Николай • Климов Игорь • Абазов РусланКосицин СергейБурмистров НикитаСысуев Владислав 88' (Друзин Алексей (88') • Ребко АлексейРоманенко Владимир АлександровичСултонов Мухаммад 79' (Крутов Игорь (79') • Коротаев Александр 82' (Николаев Олег (82') • Вотинов Максим
Запасные: Замалиев НаильГорбанец АндрейКиреев АндрейСтоляренко Александр • Аппаев Хызыр • Кавлинов ДенисПискунов АнтонКузнецов Сергей Геннадьевич
Филиппов Михаил АлександровичЖиров АлександрВасильев Максим ВладимировичКичин ВалерийЧичерин НикитаСемакин МаксимКомков МихаилФатуллаев АзимИванов Егор ОлеговичКутьин Александр 46' (Исаев Алексей (46') • Обрадович Марко
Запасные: Малоян АртурХаритонов АлександрНовиков Александр • Сердеров Сердер • Нестеренко ЮрийРожков ПавелЛомакин АлександрМильдзихов ДавидРуднев Максим
24 марта.
Протокол игры
Сибирь
48' Житнев Максим (0:1)
(1:1) Абдулавов Исламнур 86'
Шафинский Юрий • Пульич Анте • Иванов Андрей ГеннадьевичПавленко Александр 70' (Саная Анзор (70') • Микуцкис ТомасЗуйков СергейАлейников Василий 71' (Казаев Ян (71') • Пугин АлексейПомерко Алексей • Абдулавов Исламнур • Кузьмичёв Илья 46' (Кухарчук Илья (46')
Запасные: Деобальд ПавелМакурин АнтонКудряшов ПавелСасин ДмитрийМануйлов РоманБольшунов Даниил • Зубчихин Никита • Гвинейский Никита
Цыган НиколайПолюткин АнтонЛаренц ВячеславАзаров ВладимирГладышев АлексейЦховребов ВалерийАндреев Максим 59' (Дегтярёв Александр (59') • Парфинович Роман • Житнев Максим • Беляев Роман 71' (Коржунов Артём (71') • Галыш Виталий
Запасные: Киселёв Максим Вадимович • Копаев Кирилл • Филипенков Николай
24 марта.
Протокол игры
Луч-Энергия
Спартак-2  45' Ломовицкий Александр (0:1)
(1:1) Таказов Сослан 90'
Шамов ЕгорТихий ДмитрийЦуканов Сергей 46' (Бажев Амир (46') • Таказов Сослан • Пономаренко СергейФомин Семён 74' (Дзахов Давид (74') • Маляка Дмитрий 46' (Хлебородов Иван (46') • Павленко Андрей • Болевич Деян • Мязин Андрей 46' (Машнев Максим (46') • Гордиенко Руслан
Запасные: Абакумов ДмитрийМарущак КириллНосов АлександрНасадюк МаксимМакарчук Артём
Терёшкин ВладиславМамин Артём • Ломовицкий Александр 72' (Самбу Идриса (72') • Сокол АртёмЩербаков КонстантинХомуха ИванЛеонтьев ИгорьПолубояринов ДанилТюнин Николай 87' (Миронов Леонид (87') • Руденко Александр Александрович 65' (Рудковский Егор (65') • Нимели Силванус
Запасные: Аверкиев ВадимКрасильниченко ОлегНикулин Егор
24 марта.
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