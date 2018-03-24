Сантуш: «Роналду — человек-гол»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Египтом (2:1) отметил действия форварда Криштиану Роналду , который отметился двумя результативными ударами.

"В этом весь Роналду. Криштиану — человек-гол. В первой половине мы играли лучше, хотя были погрешности в атакующей фазе. У команды не получалось создавать стопроцентные моменты, но ей удалось забить за счёт игры в атакующем ключе", — сказал Сантуш в интервью RTP.

Матч с Египтом стал для Роналду 900-м, проведённым в карьере.