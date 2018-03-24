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Сантуш: «Роналду — человек-гол»
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Сантуш: «Роналду — человек-гол» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Египтом (2:1) отметил действия форварда Криштиану Роналду, который отметился двумя результативными ударами.
"В этом весь Роналду. Криштиану — человек-гол. В первой половине мы играли лучше, хотя были погрешности в атакующей фазе. У команды не получалось создавать стопроцентные моменты, но ей удалось забить за счёт игры в атакующем ключе", — сказал Сантуш в интервью RTP.
Матч с Египтом стал для Роналду 900-м, проведённым в карьере.
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