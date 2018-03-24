«Балтика» закрыла 29-й тур минимальной победой над «Кубанью» 

В Первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура.
"Кубань" играла против «Балтики», и в этом противостоянии болельщики не увидели много голов. Сенин Себаи открыл счет на 24-й минуте и принес калининградцам три очка (1:0), а также позволил команде вплотную приблизиться к заветной четверке.
Протокол игры
Кубань
Балтика
24' Себаи Сенин (0:1)
Дюпин Юрий • Лобкарёв Владимир • Байрыев Азат • Марков Николай • Бугаёв Роман • Смирнов Михаил 46' (Клещенко Александр (46') • Алейник Олег • Гай Алексей • Завезён Юрий • Маляров Никита • Обухов Владимир
Запасные: Каусаров Руслан • Нурисов Ильмир • Пономарёв Игорь Александрович • Сидоров Максим • Джумаев Александр • Москаленко Николай
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий • Логашов Арсений • Почивалин Валерий • Каленкович Виталий • Тишкин Максим 68' (Голышев Павел (68') • Шахов Виталий • Свежов Виктор • Шешуков Александр • Себаи Сенин 86' (Кобялко Антон (86') • Касьян Александр
Запасные: Яго Сильва • Джалилов Алишер • Тимошин Никита • Крючков Владислав • Лантратов Илья • Шевчук Денис
24 марта.