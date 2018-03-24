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«Балтика» закрыла 29-й тур минимальной победой над «Кубанью»
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«Балтика» закрыла 29-й тур минимальной победой над «Кубанью» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура.
"Кубань" играла против «Балтики», и в этом противостоянии болельщики не увидели много голов. Сенин Себаи открыл счет на 24-й минуте и принес калининградцам три очка (1:0), а также позволил команде вплотную приблизиться к заветной четверке.
Протокол игры
Кубань
Балтика
24' Себаи Сенин (0:1)
Дюпин ЮрийЛобкарёв ВладимирБайрыев АзатМарков НиколайБугаёв РоманСмирнов Михаил 46' (Клещенко Александр (46') • Алейник Олег • Гай Алексей • Завезён ЮрийМаляров НикитаОбухов Владимир
Запасные: Каусаров РусланНурисов ИльмирПономарёв Игорь АлександровичСидоров МаксимДжумаев АлександрМоскаленко Николай
Помазан Евгений • Торбинский ДмитрийЛогашов АрсенийПочивалин ВалерийКаленкович ВиталийТишкин Максим 68' (Голышев Павел (68') • Шахов ВиталийСвежов ВикторШешуков Александр • Себаи Сенин 86' (Кобялко Антон (86') • Касьян Александр
Запасные: Яго Сильва • Джалилов АлишерТимошин НикитаКрючков ВладиславЛантратов ИльяШевчук Денис
24 марта.
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