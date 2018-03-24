«Балтика» закрыла 29-й тур минимальной победой над «Кубанью»

В Первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура.

"Кубань" играла против «Балтики», и в этом противостоянии болельщики не увидели много голов. Сенин Себаи открыл счет на 24-й минуте и принес калининградцам три очка (1:0), а также позволил команде вплотную приблизиться к заветной четверке.

Протокол игры

Кубань

Балтика

24' Себаи Сенин (0:1)

24 марта.