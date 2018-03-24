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Полузащитника «Барсы» Гомеша ждут в Милане и Ливерпуле
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Полузащитника «Барсы» Гомеша ждут в Милане и Ливерпуле 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Хавбек футбольной сборной Португалии и испанской «Барселоны» Андре Гомеш может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. При этом на португальца претендуют итальянский «Милан» и клуб английской премьер-лиги «Ливерпуль».
Представители английской команды контактировали с братом и агентом португальца, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ряд британских изданий. Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает Гомеша в качестве замены Эмре Джану, который может покинуть мерсисайдский клуб.
В свою очередь и скауты из Милана пристально наблюдают за игрой 24-летнего полузащитника из состава чемпионов Европы, в частности, представители «россонери» были на очередной игре сборной Португалии, сообщает MilanNews.It. Как считают инсайдеры, способствовать переходу Гомеша может его партнер по португальской команде Андре Силва, играющий в составе «Милана».
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