Полузащитника «Барсы» Гомеша ждут в Милане и Ливерпуле

Хавбек футбольной сборной Португалии и испанской «Барселоны» Андре Гомеш может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. При этом на португальца претендуют итальянский «Милан» и клуб английской премьер-лиги «Ливерпуль».

Представители английской команды контактировали с братом и агентом португальца, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ряд британских изданий. Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает Гомеша в качестве замены Эмре Джану , который может покинуть мерсисайдский клуб.

В свою очередь и скауты из Милана пристально наблюдают за игрой 24-летнего полузащитника из состава чемпионов Европы, в частности, представители «россонери» были на очередной игре сборной Португалии, сообщает MilanNews.It. Как считают инсайдеры, способствовать переходу Гомеша может его партнер по португальской команде Андре Силва, играющий в составе «Милана».